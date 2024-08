Arrivato nella notte a Torino, il 21enne portoghese si è presentato al JMedical per le consuete visite. Accolto da un centinaio di tifosi, l'ex Porto ha ripagato l'attesa dei presenti con selfie e autografi. Figlio d'arte e ala nel giro della sua Nazionale, Francisco Conceicao si trasferisce in bianconero in prestito secco oneroso per 7 milioni di euro (previsto anche il pagamento del suo ingaggio) più 2 di bonus

