Visite mediche in corso per il difensore classe 2003, che firmerà un contratto con l'Inter fino al 2029. Le cifre dell'affare: 6 milioni e mezzo più bonus fino a un totale (possibile) di 11 milioni

Serviva un difensore di prospettiva, che potesse concedere un po' di riposo ai titolari, ed è arrivato. Tomas Palacios sta svolgendo le consuete visite mediche, poi firmerà il contratto che lo legherà all'Inter fino al 2029. Sabato 24 agosto il difensore classe 2003 è partito da Buenos Aires in direzione Milano, dove è atterrato nella giornata di domenica. Operazione da 6 milioni e mezzo più bonus fino a un totale (possibile) di 11 milioni per i nerazzurri. Palacios è cresciuto fin dalle giovanili nel Tallers, club argentino. Dal gennaio 2024 era in prestito all'Independiente Rivadavia.