Roma, non sufficiente l'ultima offerta per Danso

La Roma continua a lavorare per la difesa. Dopo la sconfitta nella giornata di ieri, domenica 25 agosto, contro l’Empoli, i giallorossi sono al lavoro per consegnare a De Rossi un nuovo difensore. L’obiettivo è Kevin Danso del Lens . Il club giallorosso aveva presentato alla squadra francese un’offerta sulla base di un prestito oneroso a 1 milione di euro con obbligo di riscatto a 21.5, oltre all'aggiunta di un milione di bonus . Il Lens ha però ritenuto non sufficiente l’ultima offerta della Roma , che per poter chiudere la trattativa è chiamata a fare un ulteriore piccolo sforzo.

I numeri del difensore

In Francia dal 2021, per Danso 117 partite con 4 gol e 6 assist con la maglia del Lens. Nel 2020-21, invece, prima di far tappa in Ligue 1, esperienza in Germania con il Fortuna Dusseldorf con 33 partite, 2 gole e 2 assist. Per lui, tappa anche in Inghilterra nell’annata 2019-20 con il Southampton con 10 partite e 1 assist.