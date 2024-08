Inter, si lavora a oltranza per Palacios

I tre club coinvolti, oltre all'Inter anche Talleres e Rivadavia, stanno lavorando per risolvere tutti gli ultimi dettagli. C'è fiducia da parte dei nerazzurri che hanno già un accordo con il giocatore per i prossimi cinque anni

Tomas Palacios, che nella giornata di lunedì 26 agosto ha effettuato le visite mediche, non è stato ancora ufficializzato dall'Inter. Restano infatti da risolvere alcuni dettagli a cui i tre club (anche il Talleres e il Rivadavia) stanno lavorando. Questione di dettagli e burocrazia, che hanno portato i tempi ad allungarsi. C'è ottimismo per la chiusura definitiva, anche grazie al lavoro degli intermediari che hanno curato l'operazione e in costante contatto con i dirigenti del Rivadavia. Nelle ultime ore, in conferenza, ha parlato anche il presidente dello stesso Rivadavia: "Oggi si definisce l'affare Tomas Palacios e si capirà se andrà all'Inter o tornerà all'Independiente". Nessun problema per l'Inter che ha accordi su tutto con il giocatore: operazione sulla base di 6 milioni e mezzo più bonus fino a un totale (possibile) di 11 milioni, con il giocatore che firmerà un contratto di cinque anni fino al 30 giugno 2029.