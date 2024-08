Calciomercato LIVE: tutte le ultime news

Continuano anche in queste ore i contatti tra Milan e Roma per provare a portare a termine lo scambio Saelemaekers-Abraham con conguaglio (circa 7 milioni) a favore della Roma. Fonseca l'ha sempre voluto e lui ha sempre aspettato la Roma che ha dato ok a farlo. Milan vorrebbe trovare soluzione per Jovic ma al momento non c'è, quindi possibile si decida di farla lo stesso qualora si trovasse l’intesa sugli stipendi dei giocatori e conguaglio