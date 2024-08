Lindelof è la nuova idea in casa Lazio. I biancocelesti di Marco Baroni vogliono puntellare il reparto difensivo con un ultimo innesto dal mercato, e il classe 1994 del Manchester United è in cima alla lista. Si tratta con la squadra inglese, così come con il Napoli per Folorunsho. Il centrocampista, da tempo nel mirino della dirigenza, è l'obiettivo numero uno per la mediana. Il giocatore, in uscita, ha già le valigie da tempo ma bisogna trattare con gli azzurri: se il Napoli aprirà al prestito con diritto di riscatto, l'affare potrebbe entrare nel vivo.

leggi anche Fofana, possibile esordio da titolare con la Lazio