Ultimi dettagli finali per il passaggio di Romelo Lukaku dal Chelsea al Napoli. Si stanno definendo le questioni relative ai diritti di immagine del calciatore che in caso di via libera potrebbe sbarcare già in serata a Napoli dove lo attende Antonio Conte. Domani dovrebbero essere fissate le visite mediche

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE