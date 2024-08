Odilon Kossounou, chi è il nuovo difensore dell'Atalanta

L'Atalanta è in chiusura per Odilon Kossounou. Trovano conferme le indiscrezioni riportate da Sky Sport DE: il classe 2001 si trasferirà in nerazzurra in prestito oneroso a 5 milioni e diritto di riscatto fissato a 25. Il difensore ivoriano è atteso nella giornata di mercoledì per sottoporsi alle visite mediche e poi firmare il contratto.

L' Atalanta lavora per completare in queste ore la propria rosa sia in entrata che in uscita. Un nome molto caldo per la difesa è quello di Odilon Kossounou , centrale difensivo classe 2001 di proprietà del Bayer Levekusen. L'accordo fra le due società parla di un prestito oneroso di 5 milioni di euro e di un eventuale riscatto fissato a fine stagione di 25 milioni di euro. Il difensore ivoriano è atteso nella giornata di mercoledì per sottoporsi alle visite mediche e poi firmare il contratto.

Chi è Odilon Kossonou

Difensore centrale veloce e ben strutturato fisicamente Kossonou ha vinto con la Costa D'Avorio quest'anno la Coppa d'Africa. Nato nel 2001 è approdato in Europa nel 2019 arrivando in Svezia all'Hammarby. Nel luglio dello stesso anno è stato acquistato dal Cercle Bruges in Belgio e lì ha vissuto la prima esperienza da titolare mettendosi in mostra nelle due stagioni giocate. Nell'estate del 2021 il passaggio per 23 milioni di euro al Bayer Leverkusen dove nell'ultimo anno, quello della vittoria del titolo in Bundesliga e della Coppa di Germania, Kossonou ha messo insieme 22 presenze e 1 gol uscendo un po' dai radar di Xabi Alonso che non lo considera più un titolare inamovibile. Era in panchina nella finale di Europa League fra Atalanta e Bayer Leverkusen vinta per 3-0 dai bergamaschi