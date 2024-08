Primo giorno da giocatore della Juventus per Teun Koopmeiners. L’olandese è sbarcato a Torino e in mattinata si è presentato alla Continassa: l’incontro con Giuntoli, l’abbraccio dei suoi nuovi tifosi, le visite mediche e la firma. Sognando già l’esordio, domenica sera allo Stadium, nel big-match contro la Roma (diretta su Sky - canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW)

