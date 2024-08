Non si ferma il mercato del Napoli che dopo aver ufficializzato Romelu Lukaku, è vicino ad Arthur. Un'operazione a sorpresa, nata nel pomeriggio di oggi 29 agosto, che si sta concretizzando. Dopo un primo sondaggio, l'affare è entrato nel vivo: il centrocampista brasiliano, dopo l'ultimo campionato in prestito alla Fiorentina, ha fatto ritorno a Torino ma non rientra nel progetto tecnico di Thiago Motta. Per il giocatore, che arriverebbe come alternativa a Lobotka, contatti con la Juventus: intesa per il prestito secco. Si lavora per trovare una quadra sull'ingaggio dell'ex Barcellona.