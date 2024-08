I bianconeri vogliono rinforzarsi ulteriormente in attacco e hanno formulato la prima offerta ufficiale al Manchester United per Sancho: prestito oneroso a 7/8 milioni di euro bonus compresi con la partecipazione all'ingaggio da parte degli inglesi. La Juventus attende una risposta, le parti si riaggiorneranno per cercare un accordo

