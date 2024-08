Ieri il fallimento della trattativa con l’Al-Ahli, e con il Chelsea (che aveva mostrato interesse). Oggi la notizia che Victor Osimhen è ufficialmente fuori dalla lista dei giocatori utilizzabili dal Napoli in Serie A almeno fino a gennaio. Prima della partita contro il Parma, il ds del Napoli Manna ha fatto il punto: “Aspettavamo la cessione che però non è arrivata. Il mercato è ancora aperto ma non penso che Victor andrà in Arabia in questa sessione di mercato” NAPOLI-PARMA LIVE

Victor Osimhen è stato il caso dell’ultima giornata di calciomercato. La trattativa con l’Al-Ahli che sembrava chiusa, fallita perché gli arabi non hanno trovato l’accordo con il Napoli, ha portato ancor di più alla luce del sole un problema di non facile gestione. Il centravanti dello scudetto, infatti, è stato escluso oggi dalla lista per la Serie A e continuerà da fuori rosa la sua avventura in Campania. Prima della partita contro il Parma, il direttore sportivo Giovanni Manna ha fatto il punto a Dazn: "Dobbiamo essere orgogliosi del mercato fatto. Avevamo le idee chiare e aspettavamo la cessione di Osimhen, che però non è arrivata. Il presidente De Laurentiis ha quindi deciso di prendersi un rischio con gli acquisti. Osimhen? La situazione è estremamente chiara dalla fine dell’anno scorso e da inizio ritiro. Victor aveva espresso la volontà di non restare a Napoli: il mercato è stato complicato, pensavamo di aver chiuso una trattativa ma non è andata a buon fine. Abbiamo fatto investimenti importanti: preso Lukaku, rimasti Raspadori e Simeone. Noi manteniamo la nostra linea coerente, Osimhen ha fatto altre scelte". E ha aggiunto: "Il mercato è ancora aperto, ma non penso che Victor andrà in Arabia in questa sessione di mercato. Mario Rui? Situazione chiara anche nel suo caso. Folorunsho ha un contratto con noi di 5 anni, anche lui ha fatto delle scelte. Siamo completi, abbiamo fatto delle scelte e saremo coerenti con le nostre idee".