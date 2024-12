Kings League, cos'è e come funziona

Nata in Spagna, la Kings League si è diffusa subito anche in Sudamerica. Non è un caso che la Kings World Cup, svolta la scorsa estate, si sia tenuta in Messico, con l'Italia che venne rappresentata dagli Stallions di Blur. E proprio di Italia parliamo. Anche il nostro Paese avrà infatti un campionato di Kings League, composto da 12 squadre presiedute da altrettanti influencer, streamer e content creator. Tra i protagonisti Zlatan Ibrahimovic, presidente del torneo, e Claudio Marchisio, che sarà 'Head of Competition'. Il tutto sarà live su Sky e in streaming su NOW. Infine, nelle scorse settimane la Kings League ha già annunciato che avrà un campionato anche in Brasile nel 2025: 10 squadre presiedute dai migliori streamer e creator si batteranno per il titolo di campione. Presenti vere e proprie star del mondo del calcio come Kakà (che sarà il presidente della competizione), mentre Neymar e Vinicius avranno delle loro squadre.