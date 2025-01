Uno dei giocatori più ambiti sul mercato è Mohamed Salah. Il 32enne attaccante egiziano del Liverpool, dove gioca dal 2017, ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e ha confermato a Sky Sport Uk la sua intenzione di non rinnovare il contratto con i Reds. "Voglio davvero vincere la Premier League. È il mio ultimo anno al club, quindi voglio fare qualcosa di speciale per la città". L'attaccante ha aggiunto: "Nessuno del club mi ha parlato, non ci sono novità nè progressi sul rinnovo. Credo ancora che la squadra abbia bisogno di un trofeo. C'è ancora metà della squadra rimasta come me, Trent Alexander-Arnold, Virgil Van Dijk, Alisson, Andy Robertson. È necessario per noi vincere un altro trofeo - ha concluso Salah - prima di andarcene tutti quanti".

