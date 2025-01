Palladino: "Biraghi e Quarta? Nessun litigio"

E' stato un girone d'andata molto positivo per la Fiorentina e Raffaele Palladino ci tiene a sottolinearlo ai microfoni di Sky Sport: "Credo che il bilancio della Fiorentina sia estremamente positivo sia in campionato che in Conference. Abbiamo fatto vittorie importanti contro Milan, Roma e Lazio, non volevamo perdere i punti contro l'Udinese ma siamo soddisfatti dei 32 punti con una partita ancora da recuperare. Non potevamo mantenere il ritmo delle otto vittorie consecutive e un calo era preventivabile come io stesso dicevo. La cosa che mi lascia tranquillo è vedere come i ragazzi si allenano: questo mi lascia ben sperare per il futuro".

Palladino: "Nessun litigio con Martinez Quarta e Biraghi"

Il mercato invernale si è appena aperto e la Fiorentina è fra le società più attive. In difesa è arrivato l'argentino Valentini, sta per arrivare Folorunsho dal Napoli ma ci sono stati anche dei casi in uscita. Quello di Martinez Quarta, tornato al River Plate, e quelli più spinosi del capitano Biraghi, ormai ai margini in attesa di una cessione, e quello di Parisi. Palladino ha parlato di tutti: "Ho letto tante bugie, non c'è stato nessun litigio. Io ho grande rapporto sia con Biraghi che Martinez Quarta. Quest'ultimo ha avuto meno spazio di quello che pensava e avendo ricevuto questa offerta dall'Argentina ha chiesto di poter andare. Con Biraghi ci siamo seduti a tavolino, presente anche la società, e di comune accordo ha deciso che a gennaio sarebbe andato via. Le mie scelte sono sempre fatte nel bene della Fiorentina, quindi nessun litigio, fino a quando i ragazzi sono a disposizione io guardo l'aspetto della meritocrazia e se reputo li metto in campo per il bene della squadra: Questo vale per Parisi e anche per tutti gli altri"