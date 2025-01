Sono le ore di Davide Frattesi. Il centrocampista dell'Inter vorrebbe più spazio, la Roma (che lo ha lanciato nel calcio che conta) vorrebbe riportarlo a casa. Prima della sfida contro il Bologna, l'allenatore giallorosso non ha dubbi e frena: "Non c'è niente di definito. Non si possono spendere tutti quei soldi". E Marotta, prima dela sfid contro il Venezia: "Non ci ha chiesto di essere ceduto, sul mercato possono arrivare richieste dall'oggi al domani, ma ad oggi non ci sono elementi concreti per la sua partenza"

Prima della sfida contro il Bologna, l’allenatore della Roma Claudio Ranieri ha ‘frenato’ sul possibile acquisto a gennaio di Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter spinge per giocare di più, ma i nerazzurri per privarsi di lui vogliono soltanto cash (tanto). "Non c’è nulla di definito – ha spiegato Ranieri a Sky Sport -, ma onestamente non si possono spendere tutti quei soldi". Vedi anche Frattesi via? Tifosa è disperata, lui la consola



Inzaghi: "Frattesi? Fossi in lui resterei" L'allenatore dell’Inter, spinge per tenere Frattesi: "Conto tantissimo su di lui – ha detto nel post-Venezia-Inter a Dazn -, è pienamente dentro il progetto. Senza l'infortunio di Mkhitaryan avrebbe giocato dall'inizio, ci ha dato tante soddisfazioni. Probabilmente vorrebbe più spazio, sa che c'è tanta concorrenza. Io sono molto contento, vogliamo andare avanti con lui. Ha già parlato Marotta, Frattesi è pienamente dentro il progetto e siamo contenti di averlo". E in conferenza stampa: "Lo vedo lavorare bene, abbiamo fatto una bella chiacchierata, a differenza di chi dice che abbiamo litigato. Lui come Asllani, Correa, Arnautovic vuole giocare di più. Ma siamo all’Inter. Deve continuare così, per i tifosi è un beniamino, io se fossi in lui resterei". Leggi anche Inzaghi: "Conto su Frattesi, è dentro al progetto"