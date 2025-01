Roma, piace l'esterno difensivo dell'Ajax Rensch

Nome nuovo in chiave mercato per la Roma. E' quello di Devyne Rensch, esterno basso olandese classe 2003. La società giallorossa ha già avviato i contatti con l’Ajax anche perché il giocatore ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e dunque la valutazione di 10 milioni di euro che fanno i lancieri potrebbe essere limata più in basso considerando che da febbraio Rensch può accordasi a zero con un altro club.

