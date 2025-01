Riecco Karius, riparte dalla Serie B tedesca

Svincolato dalla scorsa estate dopo l'ultima parentesi al Newcastle, l'ex portiere del Liverpool ha firmato con lo Schalke 04. Contratto fino al termine della stagione per il 31enne tedesco, che giocherà nella seconda divisione in Germania: "Non vedo l'ora di allenarmi con la squadra, questo è un grande club con tifosi appassionati". E si giocherà il posto con il titolare Heekeren

Loris Karius riparte dalla sua Germania . Ufficiale il trasferimento allo Schalke 04 per il portiere classe 1993, che ha firmato un contratto fino al termine della stagione . Svincolato dalla scorsa estate dopo l'ultima parentesi al Newcastle , Karius aveva giocato nelle stagioni precedenti con Besiktas e Union Berlino. Emerso in carriera al Mainz, il portiere tedesco aveva però vissuto gli anni più importanti al Liverpool vincendo due trofei e perdendo la nota finale di Champions del 2018 contro il Real Madrid. Ora avrà la possibilità di inseguire la promozione in Bundesliga, traguardo ancora alla portata dello Schalke nonostante gli otto punti di ritardo dal terzo posto in classifica.

È già entrato nel vivo il calciomercato invernale, finestra che registra ufficialità anche tra gli svincolati. È il caso di Loris Karius, ex portiere del Liverpool, che riparte dallo Schalke 04. Non mancano invece altre occasioni tra i giocatori liberi da legami contrattuali: i più recenti sono stati l'eterno Diego Costa e il bomber giramondo Andrea Compagno ma anche Uribe, Willian e Mario Rui. Ecco l'elenco completo dei migliori, in ordine di valore secondo Transfermarkt

Si giocherà il posto da titolare

Entusiasta per la nuova sfida in carriera, Karius ha detto: "Ho avuto ottimi colloqui con i dirigenti dello Schalke e non vedo l'ora di allenarmi con la squadra. Questo è un grande club con tifosi appassionati, l'ho sempre percepito durante le mie partite allo stadio". Un acquisto mirato quello della società di Gelsenkirchen, attualmente priva degli esperti portieri Fahrmann (rottura del legamento collaterale) e Langer (infortunio al ginocchio): "Non volevamo perdere qualità nel parco portieri dopo il prestito di Hoffmann all'Eintracht Braunschweig - ha spiegato il direttore dell'area professionale Youri Mulder -. Ecco spiegato l'ingaggio di Karius: ha molti anni di esperienza ai massimi livelli, è in forma e può allenarsi subito con la squadra. Si giocherà il posto con Heekeren, che resta il titolare. Da loro inizieremo la seconda metà della stagione a Braunschweig".