I giallorossi hanno l'accordo con Rensch e i suoi agenti per le commissioni. Il terzino è in scadenza a giugno, ma la Roma vuole anticipare la concorrenza e ha offerto 3,5 milioni all'Ajax contro la richiesta dei lancieri pari a 7: l'intesa può essere trovata a metà strada

La Roma sembra aver individuato il rinforzo per la corsia destra. Il club giallorosso, infatti, ha trovato l’accordo con Devyne Rensch, terzino dell'Ajax: intesa definita nelle ultime ore con il giocatore e con l’agente riguardo le commissioni. Ora bisogna arrivare a dama con i lancieri. L’offerta della Roma è di 3,5 milioni di euro, mentre la richiesta degli olandesi è scesa a 7. La sensazione è che si possa chiudere intorno ai 4-4,5 milioni di euro, cifra sopra la quale i Friedkin non vorrebbero andare. Rensch è in scadenza a giugno, ma il ds Ghisolfi vuole chiudere l'operazione già a gennaio, anche per anticipare la concorrenza in estate di società interessate come Napoli e Marsiglia.