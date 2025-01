Il Barcellona sta provando a convincere il difensore per rinnovare il contratto (in scadenza nel 2026) e mercoledì ha accolto la disponibilità del calciatore a discutere sui termini. Il procuratore di Araujo, che è stato l'intermediario per la trattativa che ha portato Kolo Muani in bianconero, è a Torino e ha parlato con la Juve del calciatore, ma la trattativa resta molto complicata

La Juventus sta cercando di sostiuire l'infortunato Bremer con un difensore di grandissimo livello. La trattativa per Ronald Araujo è sempre molto difficile: il Barcellona sta pressando molto e nelle ultime ore è andato a parlare con il calciatore per convincerlo a rinnovare il contratto in scadenza tra un anno e mezzo. Araujo aveva iniziato a fare una serie di valutazioni, tra le quali le difficoltà economiche del Barça e la possibilità di andare a giocare in un club importante come quello bianconero, e aveva preso in considerazione l'opportunità di trasferirsi a Torino dichiarando più volte che sarebbe stato pronto a lasciare i blaugrana. Tuttavia, nella giornata di mercoledì, il Barcellona ha accolto una disponibilità a parlare del rinnovo: questo non vuol dire che c'è già l'accordo, ma la trattativa per la Juventus resta molto complicata. L'intermediario che ha curato il trasferimento di Kolo Muani è anche il procuratore di Araujo, in queste ore è a Torino per il trasferimento dell'attaccante francese in bianconero e ovviamente ha discusso con la Juventus del difensore uruguaiano. Nelle prossime ore parlerà anche con il suo assistito e la situazione si andrà a definire, con i bianconeri che finché non riceveranno un "no" ufficiale continueranno a lavorare su questa pista seppur complicata.