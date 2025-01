Roma, Rensch più vicino: distanza ridotta con Ajax

Nella serata di mercoledì i giallorossi hanno ridotto la distanza con l'Ajax da 4 a 2 milioni di euro per il terzino destro classe 2003. La volontà è quella di chiudere l'operazione nelle prossime 48 ore per far sì che il calciatore possa arrivare in Italia il prima possibile e mettersi a disposizione di Ranieri

La Roma si è avvicinata a grandi passi a Devyne Rensch. La trattativa con l'Ajax, già avviata nei giorni scorsi, in serata ha avuto un impulso da svolta: i giallorossi si sono avvicinati molto, con la distanza tra le parti che si è ridotta da 4 a 2 milioni di euro. C'è la volontà di chiudere l'operazione nelle prossime 48 ore, per far sì che il calciatore possa arrivare in Italia il prima possibile e mettersi subito a disposizione di Claudio Ranieri. Il calciatore olandese ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e acquistandolo ora la Roma anticiperebbe una concorrenza importante: si erano mossi per il classe 2003 anche Napoli e Marsiglia.