Ore frenetiche per il mercato difensivo del Milan. Per un Walker che potrebbe arrivare, c'è un Emerson Royal che potrebbe già lasciare i rossoneri. Il terzino destro brasiliano è cercato sia dal Galatasaray che dal Fulham. Nonostante finora sia stato un titolare quasi indiscutibile per gli allenatori Fonseca e Conceicao, collezionando 25 presenze tra campionato, Champions e Supercoppa Italiana, il Milan è disposto ad ascoltare offerte. Emerson Royal è stato acquistato dal Milan la scorsa estate per 15 milioni di euro più bonus e finora non ha realizzato gol o assist. L'arrivo di Walker dal City, per cui il Milan presenterà un'offerta ufficiale a breve, potrebbe ridurre il suo spazio in campo.

