Domani, martedì 21 gennaio, Manchester United e Napoli si incontreranno per parlare di Garnacho. Inglesi in italia anche per Dorgu del Lecce, bloccato proprio dal club azzurro. Sul fronte difensivo, Danilo è sempre più convinto di accettare l'offerta del Napoli che ha fatto un tentativo per bloccare Comuzzo della Fiorentina per l'estate

Trasferta italiana per il Manchester United che, tra gli incontri di mercato, ha fissato per domani (martedì 21 gennaio) un appuntamento con il Napoli per parlare di Garnacho. La trattativa per l'esterno entra ora nel vivo: si capiranno i presupposti che potrebbero consentire l'acquisto del giocatore da parte di De Laurentiis. Ma non solo. Gli inglesi saranno in Italia per parlare di Dorgu del Lecce, che il Napoli ha bloccato. L'obiettivo del club di De Laurentiis, infatti, è quello di acquistare ora Dorgu e di lasciarlo in prestito a Lecce fino a fine stagione. Le parti sono molto vicine a chiudere, ma se lo United dovesse offrire davvero 40 milioni, allora lo scenario cambierebbe.