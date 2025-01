Palermo, in attacco piace Pohjanpalo del Venezia

Il direttore sportivo Carlo Osti pensa a un colpo in attacco per inseguire il sogno promozione. Oltre ai nomi di Borrelli del Brescia e Lapadula del Cagliari c'è anche quello del 30enne attaccante finlandese, che quest'anno ha realizzato 6 reti in 19 presenze con la maglia del Venezia

Il Palermo insegue la promozione in Serie A e il nuovo direttore sportivo del club rosanero Carlo Osti vorrebbe regalare ad Alessio Dionisi un colpo in attacco nel mercato di gennaio. Oltre ai nomi di Gennaro Borrelli del Brescia e di Gianluca Lapadula del Cagliari c'è anche quello dell'attaccante del Venezia Joel Pohjanpalo. Questa settimana sarà decisiva per capire la fattibilità dell'operazione, che ovviamente dipenderà anche dalla volontà del giocatore di accettare l'eventuale trasferimento. In questa stagione il finlandese ha realizzato 6 gol in 19 partite, mentre lo scorso anno era stato assoluto protagonista della promozione in Serie A del Venezia con 22 reti.