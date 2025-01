Il nuovo colpo in casa Juve non ha dubbi sulla sua posizione ideale in campo: "Deciderà l'allenatore ma, se dovessi scegliere, dico centravanti, è dove mi esprimo meglio. Ho già parlato molto con Motta, mi ha spiegato la sua filosofia di gioco e mi ha convinto a firmare per la Juve". Ha scelto la numero 20: i dettagli dell'affare (in prestito)

"Sono felice di essere qui, in un club leggendario e fiero di indossare questa maglia. Ruolo? Non ho preferenze, mi basta giocare, deciderà l'allenatore ma, se dovessi scegliere, dico centravanti, è dove mi esprimo meglio". Sono queste le prime parole di Randal Kolo Muani alla Juventus, rilasciate ai canali ufficiali del club. Il francese ha firmato in prestito fino al 30 giugno 2025, a fronte di un corrispettivo di un milione, oltre ad oneri accessori pari a 2,6 milioni. Il pezzo - specifica la Juve - potrà inoltre aumentare per un ammontare non superiore a 2 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. "Ho già parlato molto con Motta, mi ha spiegato la sua filosofia di gioco e mi ha convinto a firmare per la Juve. Non vedo l'ora di iniziare" - ha proseguito lui nella sua prima intervista italiana.