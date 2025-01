Kyle Walker è un nuovo giocatore del Milan. L'inglese arriva in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City, con cui ha vinto sei Premier League e una Champions League e di cui è stato capitano. "Abraham mi ha aiutato a prendere una decisione. Ho scelto il numero 32 in onore di David Beckam"

Adesso è ufficiale. Dopo le trattative degli ultimi giorni, Kyle Walker è un giocatore del Milan. Il difensore inglese arriva dal Manchester City, di cui è stato capitano dopo aver vinto sei Premier League, una Champions League oltre a una Coppa Uefa e un Mondiale per Club, quattro Coppe di Lega, due Coppe d'Inghilterra e tre Community Shield. Quanto alla nazionale inglese, Walker vanta due argenti agli europei, rispettivamente nel 2020, in finale contro l'Italia e nel 2024. Indosserà la maglia numero 32 in onore di David Beckam.