La cosa più sicura, al momento, è che Cesare Casadei tornerà in Italia. Da capire, invece, se lo farà con la maglia del Torino o con quella della Lazio . I granata infatti, dopo aver chiuso l'affare Elmas, forte già del sì del giocatore hanno fatto tutto quello che serviva, mandando al Chelsea l’offerta richiesta. Sembrava il passo definitivo, ma la Lazio non si è arresa e in serata ha spinto di nuovo coi Blues, convinta anche lei di avere in pugno l'accordo sia col club che col giocatore. A questo punto sarà la società londinese, dopo un consulto col classe 2003, a decidere la prossima destinazione del centrocampista.

6 presenze col Chelsea in stagione

22 anni compiuti lo scorso 10 gennaio, non è riuscito a scendere in Premier League in questa stagione, disputando comunque 424 minuti tra Conference League e Coppa di Lega. Acquistato nel 2022 dall'Inter per circa 15 milioni più 5 di bonus, Casadei non ha avuto la fortuna sperata in Inghilterra, vivendo anche due stagioni in prestito tra Reading e Leicester. Ora lo attende la Serie A.