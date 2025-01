Doppio colpo chiuso dai rossoblù: dal Besiktas arriva il centrocampista Onana, in prestito con diritto di riscatto. Fatta anche per Ellertsson che resterà in prestito al Venezia: per entrambi previste mercoledì le visite mediche

Genoa scatenato nelle ultime ore di mercato. In poco tempo i rossoblù hanno messo a segno un doppio colpo, uno per il presente e uno per il futuro. Quello che riguarda l'attualità è Jean Onana, centrocampista camerunense classe 2000 che in stagione ha giocato pochissimo (appena 163 minuti) col Besiktas. Cercato qualche anno fa anche dal Milan, Onana dovrebbe arrivare mercoledì in Italia per le visite mediche. Operazione in prestito con diritto di riscatto, dopo che sempre in prestito aveva giocato gli ultimi sei mesi della stagioe 2023/24 con il Marsiglia.