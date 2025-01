Milan avanti su Gimenez: Morata verso la Turchia?

I rossoneri continuano il pressing per Gimenez del Feyenoord: in caso di chiusura positiva dell'affare Morata potrebbe lasciare il Milan in direzione Galatasaray. La situazione e cosa può succedere

L'avventura di Alvaro Morata al Milan può chiudersi dopo appena sei mesi. I rossoneri infatti stanno continuando a fare pressing sul Feyenoord per portare a Milano Santiago Gimenez. L'attaccante messicano spinge per il suo arrivo in Italia, mentre il club olandese sta valutando se accettare o meno l'offerta del Milan. Solo in caso di chiusura positiva della trattativa e con l'arrivo quindi di Gimenez, i rossoneri potrebbero lasciare libero Alvaro Morata. Sullo spagnolo c'è il Galatasaray: il club turco ha chiesto Morata in prestito oneroso, mentre il Milan vorrebbe cederlo nel caso a titolo definitivo. Il giocatore darebbe l’ok definitivo dopo aver deciso con la sua famiglia.