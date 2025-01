Dopo aver ufficializzato l’arrivo di due difensori, Palacios (in prestito dall’Inter) e Brorsson dal Mjällby, oltre a Gaetano Castrovilli in prestito dalla Lazio, Adriano Galliani ha ora puntato Francesco Camarda. Il Monza conta di chiudere oggi per il prestito dell'attaccante classe 2008. Previsti contatti nel corso della giornata tra i due club

