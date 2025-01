Tentativo della squadra araba, allenata da Stefano Pioli, per il giocatore portoghese. Il club saudita è disposto a spendere una cifra tra i 70 e gli 85 milioni di euro, ma i rossoneri non hanno aperto per l'inizio di una trattativa

Tentativo dell'Al Nassr per Rafael Leao. La squadra araba allenata dall'ex Milan Stefano Pioli, e con Cristiano Ronaldo in rosa, è alla ricerca di un esterno d'attacco per rinforzare il reparto offensivo. La scelta, dopo aver ricevuto il no di Mitoma del Brighton, è ricaduta sul giocatore del Milan, con il club saudita che è pronto a spendere una cifra tra i 70 e gli 85 milioni di euro. I rossoneri non hanno aperto alla trattativa e la possibilità che qualcosa possa cambiare nelle prossime ore pare complicata, considerando che il mercato in Arabia chiuderà questa sera, 31 gennaio.