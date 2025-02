Ultimo giorno di mercato in Italia. C'è ancora tempo per trattative, colpi e ufficialità. Sarà un lunedì da vivere sempre su Sky Sport (in tv o sul telefonino, sul nostro sito o sui nostri social). La giornata inizia a colazione con "Buongiorno Calciomercato", il podcast esclusivo di Gianluca Di Marzio riservato agli abbonati di Sky Sport Insider: il tempo di un caffè per avere tutte le ultime. A cena, invece, "Calciomercato-L'Originale" con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna in onda dalle 20 come pre-partita di Cagliari-Lazio (match in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW) e poi dalla fine del Monday Night fino alle 00:30 per commentare le ultime novità, dai colpi last minute alle trattative saltate. Per quanto riguarda il resto della giornata c'è Sky Sport 24 con collegamenti live in ogni edizione del telegiornale e il liveblog di skysport.it, per essere aggiornati minuto per minuto dalla squadra mercato di Sky Sport.

Leggi anche I colpi ufficiali all'estero