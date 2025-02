La squadra francese pensa al centrocampista bianconero, sul quale c'è anche la Fiorentina. Il Marsiglia ha chiesto il giocatore in prestito senza l'inserimento dell'obbligo, mentre i viola sono al lavoro con la Juventus sulle cifre di un eventuale obbligo di riscatto

Anche il Marsiglia pensa a Nicolò Fagioli. Non solo la Fiorentina (squadra con cui Fagioli ha già un accordo), dunque, sul centrocampista classe 2001 della Juventus. La squadra francese, allenata da Roberto De Zerbi, ci sta provando e ha chiesto il giocatore in prestito senza l'inserimento dell'obbligo di riscatto. La Fiorentina, invece, sta lavorando con la Juventus sulle cifre di un eventuale obbligo di riscatto. I bianconeri, per lasciar partire il centrocampista 23enne, chiedono 20 milioni euro.