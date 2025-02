La 24^ giornata di Serie A si apre al Sinigaglia, sfida introdotta in conferenza stampa da Thiago Motta: "Il Como ha grandi ambizioni come Fabregas. Sono soddisfatto del mercato e felice per Cambiaso: penso abbia sempre avuto il desiderio di rimanere". Sugli attaccanti: "Vlahovic in campo con Kolo Muani? Prima conta il collettivo e l'equilibrio". Como-Juventus è in diretta venerdì alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW