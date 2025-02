Nicolò Fagioli, nel mirino anche della Fiorentina, si avvicina all'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi. Nelle ultime ore il club francese ha fatto un rilancio per il giocatore, proponendo un prestito con obbligo di riscatto condizionato a determinate condizioni legate al numero di presenze e alla qualificazione alla prossima Champions League. Il Marsiglia è avanti e si avvicina ma bisognerà anche vedere quale sarà la volontà del giocatore e se ci sarà un rilancio da parte della Fiorentina. In origine il club viola aveva proposto un prestito con diritto di riscatto. Un'opzione, però, non gradita al club bianconero e al giocatore.