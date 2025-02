Ibra: "Ora più forti. Bennacer voleva andare via"

Le parole di Ibrahimovic in occasione della presentazione di Gimenez: "Lo abbiamo seguito anche la scorsa estate: è un attaccante di qualità". Un bilancio sulla sessione di mercato: "Ci siamo rinforzati. Se abbiamo diminuito il gap lo vedremo". Sulla partenza di Bennacer: "Finita un'avventura. Voleva andare via"

Un occasione per fare un bilancio sulla sessione di calciomercato appena terminata: "Ieri è stata una giornata intensa ma sempre sotto controllo. Devo ringraziare tutti perchè abbiamo fatto un grande lavoro e abbiamo fatto tutto quello che volevamo. Non siamo contenti della nostra classifica, abbiamo fatto cinque acquisti e cinque cessioni. Questa è la squadra che deve cambiare la situazione. Abbiamo rinforzato la rosa. Se abbiamo diminuito il gap lo vedremo . Abbiamo fatto tutto dialogando con il mister. Secondo me ci siamo rinforzati molto".

Zlatan Ibrahimovic è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto del Milan Santiago Gimenez : " Siamo qui per presentare il nuovo attaccante del Milan. Lo abbiamo seguito tanto, anche in estate abbiamo provato ma non c'era la possibilità. Oggi è qui, questa è la cosa più importante. Ha grande qualità, ora si presenta lui perchè poi dicono che io metto troppa pressione (ride, ndr)"

Cosa è mancato al Milan finora

"E' mancata la continuità. Quando vinci hai più fiducia, se no devi ripartire e dare di nuovo continuità. Abbiamo alti e bassi, però siamo gli unici ad avere un trofeo. Il Milan gioca sempre per vincere e quando vince alza i trofei".

La rivoluzione invernale

"Quando abbiamo iniziato il campionato credevamo in quello che avevamo fatto. Non siamo soddisfatti della situazione e quindi abbiamo deciso di cambiare con diversi innesti. Non siamo contenti, abbiamo un trofeo ma non siamo soddisfatti, vogliamo di più, abbiamo fame".

I tanti colpi a fine mercato

"Ogni caso è diverso. In un affare ci sono tre soggetti che devono trovare un accordo. Alcune trattative sono state più lunghe, altre più veloci. Tutti sono arrivati dopo aver parlato con l'allenatore. Sottil lo abbiamo chiuso un minuto e mezzo prima della fine, per questo ci tengo a ringraziare gli avvocati e la segreteria che stanno facendo un grande lavoro. Sono giovani, hanno tanta fame e lavorano". Il paragone con Galliani, specialista dei colpi last minute: "Il mercato è dinamico. A volte si va più avanti per arrivare ai risultati. Ho lavorato con il numero uno, Mino Raiola. Oggi ho capito quanto era forte paragonato agli altri, senza offesa per gli altri"

L'addio di Bennacer

"Lui ha chiesto la cessione. E' stato importante per il Milan, ha avuto degli infortuni, è rientrato a fine dicembre. Lui voleva una nuova avventura. Se viene e vuole cercare altro non deve rimanere qui. Abbiamo cercato la migliore soluzione per lui e per noi".

Un messaggio ai tifosi

"L'ultimo scudetto che abbiamo vinto è merito anche dei tifosi. Noi siamo più forti con i tifosi al nostro fianco, sono molto importanti.Stiamo lavorando e facendo di tutto per portare risultati. Questa squadra è più forte con i tifosi. L'ultimo scudetto lo abbiamo vinto anche se per molti non eravamo nemmeno da top 4, ma abbiamo vinto con la spinta dei tifosi".

Cosa si aspetta il Milan da Gimenez

"Ha grande qualità, ha fame di fare gol. Mi ricorda Camarda, hanno la stessa fame di fare gol. Se non ce l'hai, non ce l'hai. Lui per me è bravo in area. Che Milan trova Gimenez? Un Milan forte, giocherà con Leao, Pulisic, Reijnders, Walker e tanti giocatori che gli possono fare assist. Non ti preoccupare... Anche Maignan sa fare gli assist. Lui è qui per portare risultati. Speriamo possa lasciare un bel ricordo. E' in ottime mani per arrivare al successo. Facciamo un passo alla volta, noi lo aiuteremo. Poi dipende sempre dal giocatore, lui deve pensare solo a giocare, al resto ci pensiamo noi".

Il sorteggio di Champions League

"Era meglio vincere a Zagabria, avremo fatto due partite in meno. Quando prendi un giocatore capita che il destino ti porti a giocare contro la sua ex squadra. L'importante è che Gimenez giochi queste partite con la maglia del Milan".