Il club nerazzurro ha l’intesa con la Dinamo Zagabria per avere il centrocampista classe 2003 la prossima stagione: accordo trovato per 14 milioni di euro più 2,5 di bonus e la percentuale del 10% di rivendita su un’eventuale futura plusvalenza. Sucic effettuerà nei prossimi giorni le visite mediche: per lui contratto di 5 anni con l’Inter

La sessione invernale di calciomercato si è appena conclusa ma l’ Inter guarda già alla prossima stagione e ha messo a segno un colpo per il futuro. Il club nerazzurro ha infatti trovato l’accordo con i croati della Dinamo Zagabria per il centrocampista di 21 anni Petar Sucic . L’intesa è stata trovata per 14 milioni di euro, con 2 milioni e mezzo di bonus e il 10% di rivendita su una eventuale futura plusvalenza . Per Sucic è pronto un contratto di 5 anni con l’Inter: nei prossimi giorni si sottoporrà alle visite mediche con il club che diventerà a tutti gli effetti suo a partire da quest’estate.

Sucic, caratteristiche e carriera

Classe 2003, è nato in Bosnia ma ha scelto di giocare per la Nazionale della Croazia, dove vanta –a 21 anni- 5 presenze e un gol (lo scorso ottobre, in Nations League, contro la Polonia). Mediano di 1 metro e 83, è attualmente fermo da fine novembre per una frattura del metatarso. Per questo, il suo allenatore Fabio Cannavaro ha dovuto fare a meno di lui nella sfida di Champions di una settimana fa, vinta dalla sua Dinamo contro il Milan. Il prossimo incrocio con i rossoneri, per Sucic, sarà un derby.