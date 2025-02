Che in Serie A si sia speso tanto lo conferma un altro dato: quello del numero totale di soldi spesi per i colpi in entrata (in questo caso senza la differenza con i soldi entrati grazie alle cessioni). In quest'altra classifica la Serie A sale addirittura al secondo posto assoluto, staccata soltanto dalla Premier League. 230 milioni per il campionato italiano, mentre gli inglesi hanno messo a referto mezzo miliardo esatto. Seguono Ligue 1, serie A brasiliana (186 milioni spesi ma a fronte di 186 intascati, con un saldo in pareggio) e la Bundes. Solo settimo posto con "solo" 167 milioni per l'Arabia Saudita.

Premier League spesi 501 mln Serie A spesi 230 mln Ligue 1 spesi 202 mln Serie A brasiliana spesi 186 mln Bundesliga spesi 183 mln