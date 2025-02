Ci sono tre italiane (tra le quali il sorprendente Como), una francese (ma non il Psg) e una coppia araba che si piazza sul podio. Non è una barzelletta, piuttosto il bilancio delle squadre che hanno investito di più nel mercato di gennaio. Davanti a tutti la grande protagonista è stata una storica 'spendacciona'… Dai peggiori saldi in negativo fino alla classifica per milioni investiti, ecco i club che hanno pagato di più al mondo (dati Transfermarkt)

ACQUISTI: SERIE A - SERIE B - ESTERO - LE FORMAZIONI DI A