Roma, c'è anche Fabregas nella lista degli allenatori per il dopo Ranieri

Si aggiunge un nome nella lista degli allenatori candidati a sostituire Ranieri alla Roma. Tra i profili presi in considerazione c’è anche quello di Cesc Fabregas, con cui in questi ultimi giorni sono stati già avviati i primi contatti. Ovviamente non è stato ancora deciso nulla e soprattutto c’è da capire cosa vorrà fare lo stesso Fabregas che ha più volte ribadito di voler restare a Como per una questione di progettualità. Ma il lavoro fatto in questi mesi (dalla promozione in Serie A fino alla salvezza ottenuta con largo anticipo e la proposta di gioco mostrata alla sua prima esperienza da allenatore) ha convinto la Roma che sia un profilo interessante e già pronto per il salto. Fabregas, dunque, si aggiunge alle valutazioni che i Friedkin (insieme a Ranieri) stanno facendo su Pioli (in questo momento favorito), Farioli e Vieira