De Bruyne-Napoli, c'è apertura

La notizia del tentativo da parte del Napoli di arrivare a Kevin De Bruyne si arricchisce di nuovi particolari: il club starebbe lavorando al colpo da almeno un mese, con il ds Manna che è già stato a Manchester in gran segreto per presentare il progetto sportivo al campione belga e convincerlo della sua centralità in chiave Champions. C’è l’apertura da parte del giocatore

Nuovi aggiornamenti su quella che sarebbe una delle più clamorose trattative della prossima sessione estiva di mercato: come svelato nella giornata di mercoledì da Sky, il Napoli sarebbe al lavoro per assicurarsi per la prossima stagione Kevin De Bruyne, probabilmente il pezzo più pregiato tra i giocatori che saranno liberi a parametro zero. Dopo il mancato rinnovo di contratto da parte del Manchester City, il campione belga a giugno sarà infatti libero di accasarsi altrove da svincolato e dunque si sta già guardando intorno valutando le possibili ipotesi. Tra queste, appunto, il Napoli, che starebbe lavorando al colpo da circa un mese: dato che De Bruyne ha annunciato ufficialmente sui propri social che non avrebbe rinnovato con il City lo scorso 4 aprile, significa che il club di De Laurentiis ha iniziato a coltivare il sogno subito dopo il comunicato del giocatore. C’è di più: il ds Manna nelle scorse settimane sarebbe già stato in gran segreto a Manchester per parlare direttamente con De Bruyne e presentargli il progetto sportivo e capire quali siano le sue richieste economiche.