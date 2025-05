Il ds del Napoli ha parlato a Dazn prima della partita contro il Genoa: "De Bruyne? E' normale essere sempre pronti a tutte le opportunità, ma in questo momento non mi sembra corretto parlarne". Il Napoli starebbe lavorando al colpo da circa un mese con il giocatore che avrebbe aperto al trasferimento

Dal campo al mercato. Prima della partita del Napoli contro il Genoa, il ds azzurro Manna a Dazn ha parlato anche delle voci di mercato legate a De Bruyne: "Siamo sempre focalizzati anche sul mercato e le opportunità, ma ora parlare di mercato è assurdo, sminuirebbe quanto fatto dai ragazzi. Non è corretto. Chiaramente stiamo lavorando e siamo sempre vigili, ma toccare ora l'argomento non ci aiuta". Per concludere, il ds azzurro ha parlato anche del momento della squadra: "Io ho sempre creduto che questo gruppo potesse arrivare a dare fastidio all’Inter. Siamo testa a testa e sfido tutti a vivere questo. Queste settimane c’è consapevolezza e vogliamo rendere ancora più orgogliosi le persone che vivono per il Napoli e lavorano con il Napoli".