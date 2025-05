Secondo The Athletic il futuro di Carlo Ancelotti è deciso: lascerà i Blancos dopo l'ultima partita di Liga contro la Real Sociedad e inizierà a lavorare da Ct del Brasile dal 26 maggio

Secondo quanto riporta The Athletic, Carlo Ancelotti avrebbe già firmato con il Brasile per iniziare poi a lavorare a partire dal prossimo 26 maggio. L'allenatore italiano, dunque, lascerebbe il Real Madrid dopo l'ultima partita della Liga contro la Real Sociedad. "Sono stati raggiunti accordi e firmati contratti per diventare il primo straniero ad occuparsi della nazionale brasiliana", ha dichiarato il giornalista David Ornstein, esperto di calciomercato dell'Athletic. Tra gli allenatori di maggior successo nella storia del calcio, Ancelotti guiderebbe il Brasile nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026. La sua prima partita sarebbe la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo contro l'Ecuador il 6 giugno.