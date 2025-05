Calvo lascia la Juve: sarà nuovo CEO Aston Villa

A fine stagione Francesco Calvo lascerà il proprio incarico nel club bianconero di Managing Director Revenue & Institutional Relations. Per lui pronta una nuova avventura inglese: sarà il nuovo CEO dell’Aston Villa in Premier League

Le strade di Francesco Calvo e della Juventus si dividono. Era arrivato a Torino e nel mondo del calcio nel 2011, per poi tornare alla Juve nell'aprile del 2022: Francesco Calvo lascia ora il proprio incarico nel club bianconero, quello di Managing Director Revenue & Institutional Relations. Per lui è pronta una nuova avventura inglese: sarà il nuovo CEO dell’Aston Villa in Premier League.

La sua carriera tra Juve, Barcellona e Roma

Calvo era entrato nel mondo del calcio nell’ottobre del 2011 come Commercial Director della Juventus, dove nel 2014 era stato promosso Chief Revenue Officer. Dal 2015 al 2018 aveva rivestito lo stesso incarico di Chief Revenue Officer al Barcellona, sino ad approdare alla Roma come Chief Revenue Officer prima e Chief Operating Officer poi. Dal primo aprile del 2022 era tornato nel club bianconero come Chief of Staff, ruolo ricoperto sino al 22 gennaio 2023 quando era stato nominato Chief Football Officer a riporto del Chief Executive Officer. L'ultimo incarico era stato quello di Managing Director Revenue & Football Development.