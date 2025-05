Clarence Seedorf è il nuovo consigliere sportivo dell'Esteghlal FC. L'ex calciatore è stato ingaggiato dalla società iraniana con un contratto di un anno: tra i primi obiettivi la scelta del nuovo allenatore (per la panchina è in corsa anche Walter Mazzarri)

Nuova avventura per Clarence Seedorf . L'ex centrocampista del Milan è tornato protagonista nel mondo del calcio, ma questa volta lontano dal terreno di gioco. Seedorf è stato ingaggiato dal CEO dell' Esteghlal FC per ricoprire il ruolo di consigliere sportivo . L'olandese, che ha firmato un contratto annuale con la società iraniana, sarà coinvolto attivamente nella costruzione dell'identità sportiva della squadra. Uno dei primi compiti che dovrà svolgere riguarda la scelta dell'allenatore .

"La sua esperienza servirà per il nuovo futuro del club"

La scelta di Seedorf per questo ruolo è un'ulteriore conferma del legame tra lo storico club di Teheran e la Serie A. In passato la società aveva infatti affidato la panchina ad Andrea Stramaccioni ed ha ora avviato contatti con Walter Mazzarri. Nazari Joybari, CEO del club, ha dichiarato: "Oggi è iniziata la partnership ufficiale di Clarence Seedorf, una delle leggende del calcio mondiale, con l'Esteghlal FC. La sua esperienza servirà a costruire un nuovo futuro per l'Esteghlal. Il suo ingresso simboleggia l'inizio di un percorso che mira ad allineare la struttura tecnica del club a standard scientifici e moderni".