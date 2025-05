Giuntoli: "Serve ultimo passo, poi 2 o 3 acquisti"

La Juventus cerca l'ultimo step verso la qualificazione in Champions League dopo il successo non semplice contro l'Udinese. Un obiettivo imprescindibile per costruire una prossima stagione in maniera da poter alzare l'asticella. A margine della seconda edizione del Premio Nazionale Telenord–Gianni Di Marzio, Cristiano Giuntoli ha parlato degli obiettivi dei bianconeri: "Per ottenere grandi risultati serve grande applicazione. Con il talento di per sé si fa poco, è importante ma poi ci deve essere l’applicazione - dice - Non si vanno più a vedere i calciatori dal vivo? Fa la differenza andare a vedere i calciatori dal vivo perché esiste anche l’uomo, il video ti dice che tipo di calciatore è, ma poi attraverso il confronto umano capisci molte cose e i gruppi vincenti di solito sono fatti da grandi uomini".