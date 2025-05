Dopo aver lasciato l'Ajax, Farioli ha parlato del suo futuro in un'intervista a Ziggo Sport. L'allenatore 36enne è tra i candidati per la panchina della Roma: "Ci sono molte speculazioni, tanti rumors… A me non interessa il brand e l’importanza della squadra, ciò che conta è il modo in cui si vogliono fare le cose. Vedremo se e quando arriverà questa opportunità. Sono una persona molto esigente, voglio trovare un club che sia disposto a lottare insieme a me"

Finale di stagione amaro per Francesco Farioli: il suo Ajax ha perso il campionato olandese nelle ultime 5 giornate nonostante il vantaggio di 9 punti, subendo la rimonta del Psv. L'allenatore italiano, che ha chiuso al 2° posto, ha deciso di lasciare l'Ajax dopo solo una stagione: "Io e la dirigenza abbiamo gli stessi obiettivi per il futuro, ma abbiamo visioni e tempi diversi su come dovremmo lavorare e operare per raggiungerli", ha detto dopo l'annuncio dell'addio. Il 36enne è tra i candidati per un posto sulla panchina della Roma, ma ci sono anche chance di vederlo in Premier League. Il futuro di Farioli quindi è ancora tutto da scrivere, come ha confermato lui stesso in una nuova intervista rilasciata al canale olandese Ziggo Sport, in cui ha risposto anche del possibile interesse del club giallorosso: "Ci sono molte speculazioni, tanti rumors… Io comunque voglio tornare ad allenare. Come accaduto con l'Ajax, a me non interessa il brand e l’importanza della squadra. Ciò che conta è il modo in cui si vogliono fare le cose e la scorsa estate l'Ajax era ciò che volevo. Era lo step giusto per la mia carriera e ora vedremo quale sarà il prossimo. Vedremo se e quando arriverà questa opportunità. Sono una persona molto esigente. Prima di andare in una squadra metto sul tavolo i miei pregi e i miei difetti. La parola esigente è probabilmente la migliore per descrivermi. Voglio trovare un club che sia disposto a lottare insieme a me".