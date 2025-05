La trattativa per l'esterno del Marsiglia è vicina alla conclusione, ma ballano ancora due milioni di euro, col club nerazzurro salito a quota 22-23 di offerta. L'intenzione è chiudere prima del Mondiale per Club, ma non manca il rischio di inserimento di altre squadre interessate: dalla Premier alla Bundes, passando anche per l'Italia GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

L'Inter è a un passo da Luis Henrique. La trattativa per l'esterno brasiliano dell'Olympique Marsiglia è vicina alla chiusura, ma non ancora conclusa. Ballano ancora due milioni di euro circa, con l'Inter salita a quota 22-23 milioni di offerta. Dettagli, dunque, ma fino alla stretta di mano finale non è scongiurato il rischio di possibile inserimento di altri club interessati a un giocatore che viene da una stagione importante, visionato sia in Premier che in Bundes, ma anche da altre squadre italiane.

Chiudere prima del Mondiale per Club Nei piani della dirigenza nerazzurra c'è la conclusione dell'affare prima del Mondiale per Club, nella finestra creata per l'occasione che va dal primo giugno 2025 al 10 giugno 2025 alle ore 20 (ricordiamo che l'inizio del torneo è previsto per il 14). calciomercato L'Al-Hilal tenta Inzaghi, ma lui vuole l'Inter