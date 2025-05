Mondiale per Club, finestra extra di mercato

Tutte le 20 federazioni affiliate i cui club parteciperanno al Mondiale per Club hanno confermato l'apertura di una finestra di mercato eccezionale dal 1° al 10 giugno per tutti i loro club affiliati FORMAT E REGOLAMENTO

Una finestra di calciomercato rivoluzionaria consentirà a tutte le 32 squadre partecipanti al Mondiale per Club (che inizierà il 14 giugno a Miami) di ingaggiare nuovi giocatori per il torneo. La finestra speciale sarà aperta dal 1° al 10 giugno 2025.

Le Federazioni affiliate interessate Nel comunicato si legge: "In linea con il Regolamento della FIFA Club World Cup 2025 e le relative modifiche al Regolamento sullo status e il trasferimento dei giocatori, tutte le 20 federazioni affiliate i cui club parteciperanno alla rivoluzionaria competizione FIFA hanno confermato l'apertura di una finestra di registrazione eccezionale dal 1° al 10 giugno per tutti i loro club affiliati, al fine di consentire ai nuovi giocatori ingaggiati di partecipare al torneo. Il termine ultimo per la presentazione della lista definitiva dei giocatori è stato fissato al 10 giugno 2025, consentendo a ciascuna società partecipante di portare negli Stati Uniti i nuovi giocatori ingaggiati durante questa finestra speciale". Le federazioni affiliate interessate hanno sede in: Argentina, Austria, Brasile, Egitto, Inghilterra, Francia, Germania, ITALIA, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Marocco, Nuova Zelanda, Portogallo, Arabia Saudita, Sudafrica, Spagna, Tunisia, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti.

Il regolamento Il Regolamento della FIFA Club World Cup 2025, approvato dal Consiglio della FIFA nell'ottobre 2024, mira ad affrontare le questioni tecniche e a uniformare il più possibile le differenze nei periodi di registrazione e nei calendari delle stagioni nazionali dei club partecipanti, garantendo al contempo flessibilità alle Federazioni affiliate interessate. I club partecipanti potranno inoltre sostituire e aggiungere giocatori durante un periodo limitato della competizione, dal 27 giugno al 3 luglio 2025, entro un limite prestabilito e secondo specifiche restrizioni, tra cui l'obbligo di avere una finestra di registrazione “standard” aperta per il club in quel momento. L'obiettivo è quello di incoraggiare i club e i giocatori il cui contratto sta per scadere a trovare una soluzione adeguata per facilitare la partecipazione dei giocatori. Ciò garantirà la partecipazione dei migliori giocatori e consentirà ai club di aggiungere nuovi acquisti anche durante il torneo.