Dopo la sconfitta nella finale di Europa League contro il Tottenham, Alejandro Garnacho ha parlato del suo futuro: "Mi godrò l’estate e poi vedremo che cosa succederà“. L’attaccante del Manchester United si è detto sorpreso dello scarso minutaggio riservatogli da Amorim in finale (circa 20 minuti), dopo aver giocato da titolare tutti i turni precedenti di Europa League ." Fino alla finale avevo giocato ogni turno (di Europa League) aiutando la squadra. Poi arriva la finale e gioco 20 minuti?! Non lo so…". Nel mercato di gennaio, era stato un obiettivo del Napoli.

I numeri

In questa stagione, Garnacho ha totalizzato 58 presenze con la maglia del Manchester United condite da 11 gol e 10 assist. Nello specifico in Europa League: 15 presenze, 1 rete e 4 assist per un totale di 974' giocati (in totale 3.570').